Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

FT: Газ в Азии подорожал почти на 33 процента из-за ударов по Катару

Азия столкнулась с почти 33-процентным подорожанием газа из-за ударов по объектам в Катаре. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Оказалось, что 19 марта азиатский эталонный показатель Platts JKM дошел до отметки в 25,412 доллара за британскую тепловую единицу (аналог калорий в английской системе мер). Новый результат на 32,79 процента выше, чем днем ​​ранее.

Ранее стало известно, что 19 марта биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года взлетели до 850 долларов за тысячу кубометров. Данный энергоноситель быстро дорожает на фоне усиления эскалации на Ближнем Востоке.

Аналитики полагают, что если война США с Ираном затянется, то глобальный газовый рынок ждут куда более разрушительные последствия, чем во время предыдущего кризиса, который разразился после начала боевых действий на Украине. Если тогда удар в основном пришелся по странам Европы, то теперь угроза нависла над сразу несколькими регионами мира.