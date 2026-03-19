15:28, 19 марта 2026

Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

FT: Газ в Азии подорожал почти на 33 процента из-за ударов по Катару
Кирилл Луцюк
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Andrew Wong / Getty Images

Азия столкнулась с почти 33-процентным подорожанием газа из-за ударов по объектам в Катаре. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Оказалось, что 19 марта азиатский эталонный показатель Platts JKM дошел до отметки в 25,412 доллара за британскую тепловую единицу (аналог калорий в английской системе мер). Новый результат на 32,79 процента выше, чем днем ​​ранее.

Ранее стало известно, что 19 марта биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года взлетели до 850 долларов за тысячу кубометров. Данный энергоноситель быстро дорожает на фоне усиления эскалации на Ближнем Востоке.

Аналитики полагают, что если война США с Ираном затянется, то глобальный газовый рынок ждут куда более разрушительные последствия, чем во время предыдущего кризиса, который разразился после начала боевых действий на Украине. Если тогда удар в основном пришелся по странам Европы, то теперь угроза нависла над сразу несколькими регионами мира.

