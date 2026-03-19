Турист погрузился к затонувшему кораблю и был найден бездыханным на дне океана

71-летний турист не выжил при погружении к затонувшему кораблю во Флориде

Пожилой турист не выжил при погружении на дно океана к затонувшему кораблю в штате Флорида, США. Об этом сообщает портал People.

По данным издания, 13 марта 71-летний Лонни Ли Хиггинс совершил погружение к судну «Игл» у побережья деревни Исламорада. Позже водолазы нашли его бездыханным на глубине 33 метра.

Мужчину достали на берег, и сотрудники Береговой охраны США провели ему сердечно-легочную реанимацию. Затем Хиггинса доставили в больницу, где врачи констатировали его кончину.

В августе 2020 года партнерша Хиггинса Арлин опубликовала поздравление с днем ​​рождения, сопроводив его фотографией, на которой они вместе занимаются дайвингом. «Лонни Хиггинс, рада, что ты наслаждаешься пенсией. Желаю тебе поскорее заняться любимым видом спорта — дайвингом», — написала она.

Расследование инцидента продолжается. Представитель офиса шерифа округа Монро пока не предоставил дополнительной информации о произошедшем.

