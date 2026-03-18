00:39, 19 марта 2026

В Ирландии напали с ножом на выходца с Украины

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Ирландская полиция задержала мужчину в городе Корк на юге страны по подозрению в убийстве выходца с Украины, пишет газета Irish Independent.

Отмечается, что 31-летний уроженец Украины направлялся за продуктами, чтобы отметить с семьей День святого Патрика. Он получил ножевые ранения в понедельник, 16 марта, в центре города. Несмотря на тяжелые травмы, он смог вернуться домой, но прибывшие медики спасти пострадавшего не смогли.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении. «Мужчина, которому более 40 лет, был задержан в Корке рано утром в среду», — добавило издание.

Ранее Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам.

