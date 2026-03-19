Поставки нефти морем из России упали

«Ъ»: Морской экспорт нефти из РФ в период с 9 по 15 марта упал на 6,7 процента

По итогам недели, завершившейся 15 марта, морской экспорт нефти из России составил 399 тысяч тонн в сутки, что на 6,7 процента меньше, чем неделей ранее. Об этом со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

По оценке аналитиков, такая динамика на фоне резкого роста мировых цен на сырье, связанного с конфликтом в Иране, объясняется выкупом запасов российской нефти, накопленных в море. С момента, когда США временно приостановили санкции в их отношении, количество желающих приобрести застрявшие в танкерах партии резко выросло.

Вместе с тем в период с 9 по 15 марта поставки из Новороссийска упали на 14,1 процента, до 48 тысяч тонн в сутки, а из портов Балтики (Усть-Луга и Приморск) — на 6,8 процента, до 164 тысяч тонн. Отгрузки из дальневосточного порта Козьмино сохранились на уровне 143 тысяч тонн.

Также отставание от мартовского плана погрузок нефти может объясняться неблагоприятными погодными условиями и инцидентами в портах. Отдельным фактором стал уход с рынка части перевозчиков. В том числе от сотрудничества отказались греческие и мальтийские судовладельцы, так что число доступных танкеров снизилось, а ставки фрахта выросли.

Так, доставка из Балтийского моря в Индию судами класса Aframax дедвейтом 100 тысяч тонн подорожала на 28-29,5 процента, а из портов Азово-Черноморского бассейна — на 34,6-39,5 процента. По данным ЦЦИ, рынок продолжает сталкиваться с попытками судовладельцев спекулятивно накрутить стоимость транспортировки.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин напоминает, что недельные поставки не слишком репрезентативны из-за высокой волатильности, оценивать тенденции следует с использованием более длительного периода. В ЦЦИ предполагают, что проблема доступности судов может усугубиться, особенно в сегменте крупнотоннажных танкеров. Мировые ставки фрахта на суда Suezmax продолжают расти, поэтому российскому рынку становится сложнее за них бороться.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в четверг, 19 марта, на пике превысила отметку в 115 долларов за баррель.