В Британии начальника российского Генштаба назвали жестким мужиком

Британский генерал назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова жестким мужиком

Британский генерал, бывший замглавкома силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф назвал начальника российского Генштаба Валерия Герасимова жестким мужиком. Слова военачальника приводит Русская служба «Би-би-си» (BBC).

«Он жесткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы. Абсолютное воплощение старой советской и российской военной школы», — сказал Ширрефф.

Генерал рассказал, что познакомился с Герасимовым в начале 2010-х годов — тогда тот был заместителем начальника Генштаба. Ширреффа пригласили прочитать лекцию в академии Генштаба: в то время НАТО хотело сделать Россию главным стратегическим партнером, но уже при первой встрече британский генерал понял, что они с Герасимовым говорят «на абсолютно разных языках».

Ширрефф вспомнил, что Герасимов сразу же начал говорить о противоракетной обороне и ядерном сдерживании, в то время как в НАТО этот вопрос считали пережитком холодной войны. «Тогда я четко осознал: Россия по-прежнему мыслит категориями холодной войны. И он дал мне понять, что для России НАТО по-прежнему враг», — поделился военачальник.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что наиболее упорные бои с ВСУ идут в зоне ответственности группировки войск «Центр».