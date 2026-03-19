14:56, 19 марта 2026Культура

В Госдуме назвали подыгрыванием лукавому срыв выступления Захаровой в Риме

Депутат Бурляев назвал наваждением отмену выступления балерины Захаровой в Риме
Ольга Коровина
Светлана Захарова

Светлана Захарова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Государственной Думы, народный артист России Николай Бурляев прокомментировал отмену выступлений примы Большого театра Светланы Захаровой в Риме. Его слова передает ТАСС.

«В Италии не все русское отменяется, но где-то какому-то человеку, уже отдавшемуся дьявольскому потоку, захотелось подыграть лукавому», — подчеркнул Бурляев. Он назвал случившееся «наваждением», которое носит временный характер.

Депутат отметил, что в целом за рубежом сохраняется интерес к русской культуре. Так, в Италии проходят русские балы, которые, по словам Бурляева, организуют «нормальные, здравомыслящие люди».

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов назвал дискриминацией отмену выступлений Светланы Захаровой. По его мнению, решение итальянцев является примером того, как культура «становится заложником политического давления».

    Последние новости

    Стало известно о выдвинутом Орбаном жестком ультиматуме Зеленскому

    Появились подробности о попавшем в психбольницу выступившем с критикой СВО россиянине

    В Совфеде восхитились российскими дорогами

    У проводящего лекции преподавателя в российском вузе нашли туберкулез

    Раскрыты подробности атаки на сотрудников российского телеканала в Ливане

    Стало известно о планах визита Лукашенко в США

    Ведущий импортер удобрений захотел увеличить их закупки у России

    В России собрались ужесточить требования к питбайкам

    Назван сценарий раскола Евросоюза

    Пашинян заявил о подготовке Армении к войне

    Все новости
