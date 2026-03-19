В Госдуме назвали подыгрыванием лукавому срыв выступления Захаровой в Риме

Депутат Бурляев назвал наваждением отмену выступления балерины Захаровой в Риме

Депутат Государственной Думы, народный артист России Николай Бурляев прокомментировал отмену выступлений примы Большого театра Светланы Захаровой в Риме. Его слова передает ТАСС.

«В Италии не все русское отменяется, но где-то какому-то человеку, уже отдавшемуся дьявольскому потоку, захотелось подыграть лукавому», — подчеркнул Бурляев. Он назвал случившееся «наваждением», которое носит временный характер.

Депутат отметил, что в целом за рубежом сохраняется интерес к русской культуре. Так, в Италии проходят русские балы, которые, по словам Бурляева, организуют «нормальные, здравомыслящие люди».

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов назвал дискриминацией отмену выступлений Светланы Захаровой. По его мнению, решение итальянцев является примером того, как культура «становится заложником политического давления».