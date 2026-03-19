Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 19 марта 2026Россия

В Госдуме оценили блокировку Венгрией и Словакией антироссийских санкций

Слуцкий назвал вето Венгрии и Словакии по Украине ударом по верхушке ЕС
Марина Совина
СюжетСанкции против России:

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Заблокировав 20-й пакет антироссийских санкций и отказавшись передавать Киеву пакет помощи, Венгрия и Словакия нанесли удар по Брюсселю. На это в своем Telegram-канале указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это прямой удар по бюрократической верхушке Брюсселя и диктаторским замашкам [главы Ерокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, безапелляционно утверждавшей, что "так или иначе Киев деньги получит», — отметил он.

По его мнению, русофобские политики в ЕС сделали заведомо проигрышную ставку на поражение РФ. «Неудивительно, что отстаивающие суверенитет своих стран [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо и [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не хотят участвовать в драмеди брюссельских чинуш», — резюмировал законотворец.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт требует от Киева гарантий, что Украина не создаст помех в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok