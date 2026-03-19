В Иране заявили о подготовке Израиля к провокации

Зольфагари: Израиль планирует атаковать объекты нефтяной компании Aramco

Израиль планирует нанести удары по объектам саудовской нефтяной компании Aramco и обвинить в этом Иран. Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, передает ТАСС.

По его словам, Тегеран получил информацию о подготовке Тель-Авива к атаке. Однако подтверждений полковник не привел.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что запретил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху атаковать нефтяные и газовые объекты в ходе операции против Ирана. Он добавил, что Нетаньяху, пообещал этого не делать.