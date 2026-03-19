Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 19 марта 2026Мир

В Иране заявили о подготовке Израиля к провокации

Зольфагари: Израиль планирует атаковать объекты нефтяной компании Aramco
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Nir Elias / Reuters

Израиль планирует нанести удары по объектам саудовской нефтяной компании Aramco и обвинить в этом Иран. Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, передает ТАСС.

По его словам, Тегеран получил информацию о подготовке Тель-Авива к атаке. Однако подтверждений полковник не привел.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что запретил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху атаковать нефтяные и газовые объекты в ходе операции против Ирана. Он добавил, что Нетаньяху, пообещал этого не делать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok