Sohu: Программа Зеленского по топливным компенсациям безрассудна

Программа президента Украины Владимира Зеленского по топливным компенсациям безрассудна и вызвала сильное недовольство в обществе. Решению украинского лидера удивилось китайское издание Sohu.

«Эта безрассудная субсидия отражает крайнюю недальновидность администрации Зеленского в вопросах управления финансами и наносит сокрушительный удар по и без того хрупкой экономике Украины», — указано в статье.

В материале приводятся слова украинских экономистов, уверенных в том, что реализация плана Зеленского ускорит инфляцию, из-за чего ситуация в украинской экономике окончательно «выйдет из-под контроля».

