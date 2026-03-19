22:21, 19 марта 2026Интернет и СМИ

В посещении Зеленским Испании увидели одну особенность

Марина Совина
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Испанию состоялся на фоне тяжелого положения Вооруженных сил страны в зоне специальной военной операции. На эту особенность обратило внимание издание L'AntiDiplomatico (AD).

«Визит Зеленского в Мадрид прошел в особенно напряженный период на Восточном фронте. Темпы наступления России в Донбассе лишь набирают обороты, войска продвигаются на нескольких участках», — говорится в статье.

Как утверждает L'AntiDiplomatico, посещение Зеленским Испании стало в том числе попыткой компенсировать текущие трудности украинских войск на фронте.

Ранее Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия насчет военного конфликта США и Израиля с Ираном. По его словам, подобное ощущение появилось у него из-за постоянных сдвигов трехсторонних переговоров по Украине.

