В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

Джабаров: Диалог по Украине возобновиться при условии готовности трех сторон

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главное условие для начала нового раунда переговоров по Украине. По его словам, диалог по Украине возобновится при готовности трех сторон — Москвы, Вашингтона и Киева, передает «Газета.Ru».

«Из этих трех только Россия готова. Мы всегда об этом говорим. Американцам сейчас, похоже, не до этого в связи с событиями на Ближнем Востоке, а Украина и до этого не рвалась на переговоры. Теперь она только оттягивает время», — обозначил Джабаров, добавив, что возобновление переговоров зависит не только от России.

Сенатор также пояснил, что на данный момент неизвестно, когда конкретно произойдет возобновление трехстороннего диалога по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле заявили, что рассчитывают на то, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон.

