16:55, 19 марта 2026Россия

В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

Джабаров: Диалог по Украине возобновиться при условии готовности трех сторон
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главное условие для начала нового раунда переговоров по Украине. По его словам, диалог по Украине возобновится при готовности трех сторон — Москвы, Вашингтона и Киева, передает «Газета.Ru».

«Из этих трех только Россия готова. Мы всегда об этом говорим. Американцам сейчас, похоже, не до этого в связи с событиями на Ближнем Востоке, а Украина и до этого не рвалась на переговоры. Теперь она только оттягивает время», — обозначил Джабаров, добавив, что возобновление переговоров зависит не только от России.

Сенатор также пояснил, что на данный момент неизвестно, когда конкретно произойдет возобновление трехстороннего диалога по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле заявили, что рассчитывают на то, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Сорваны поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения

    Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Все новости
