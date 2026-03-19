В России предрекли серьезные последствия инцидента с F-35 в Иране

«ВХ»: Инцидент с истребителем F-35 в Иране может иметь серьезные последствия

Инцидент с американским истребителем F-35, вынужденным совершить экстренную посадку после удара Ирана, может иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто повреждение дорогостоящей техники. Такое мнение выразил российский Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Сам факт обнаружения и сопровождения цели класса стелс иранскими радиолокационными или оптико-электронными средствами уже является крайне резонансным событием, считают аналитики.

«Данный инцидент, связанный с ключевым элементом американских ВВС, может иметь серьезные последствия для оценки эффективности иранских систем ПВО в применении против современной тактической авиации ВВС США», — отмечает «Военная хроника».

Ранее в Пентагоне подтвердили, что истребитель F-35 совершил экстренную посадку на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого задания над Ираном. Там уточнили, что пилот находится в стабильном состоянии, добавив, что по инциденту с истребителем проводится расследование.