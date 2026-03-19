Сенатор Джабаров: Киев может пойти на провокации против Венгрии

Киев может пойти на провокации против венгров, если премьер страны победит на выборах 12 апреля. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что Орбан не согласится платить Украине за продолжение конфликта, так как именно Будапешт на данный момент блокирует выделение Евросоюзом кредита.

«Для Зеленского конфликт с ними становится принципиальным, а мы знаем, к каким методам прибегают украинские спецслужбы — они могут пойти на убийства, теракты, только бы венгерский премьер не победил», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан выдвинул Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Речь шла о блокировке выделения Киеву 90 миллиардов евро.