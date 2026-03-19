19:30, 19 марта 2026

В России предрекли украинские провокации против Венгрии

Сенатор Джабаров: Киев может пойти на провокации против Венгрии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Киев может пойти на провокации против венгров, если премьер страны победит на выборах 12 апреля. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что Орбан не согласится платить Украине за продолжение конфликта, так как именно Будапешт на данный момент блокирует выделение Евросоюзом кредита.

«Для Зеленского конфликт с ними становится принципиальным, а мы знаем, к каким методам прибегают украинские спецслужбы — они могут пойти на убийства, теракты, только бы венгерский премьер не победил», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан выдвинул Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Речь шла о блокировке выделения Киеву 90 миллиардов евро.

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

    Украинская артиллерия ударила по жилым домам в российском регионе

    МИД России вызовет посла Израиля из-за атаки на сотрудников российского телеканала

    Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном шуткой про Перл-Харбор

    КСИР показал кадры c ОЭС подбитого F-35

    Врач предупредила об опасности одного предмета на кухне

