В США удивились сплоченностью иранцев после начала конфликта на Ближнем Востоке

Дэвис заявил, что реакция Ирана на атаки США удивила американцев

США удивились, когда Иран не сдался после гибели своих лидеров. Как заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, реакция иранцев удивила Вашингтон.

«Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся еще более едиными против этой общей угрозы, которая нависла там над всеми, независимо от их политических взглядов», — сказал Дэвис.

Он отметил, что конфликт с Ираном может стать первым случаем, когда США столкнутся с сопоставимыми ответными действиями со стороны другого государства. Дэвис добавил, что Вашингтон по-прежнему верит в то, что может делать что угодно без последствий, однако это не так.

Ранее Дэвис заявил, что наземная операция в Иране обернется для США полным провалом.