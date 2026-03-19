02:32, 19 марта 2026

В США удивились сплоченностью иранцев после начала конфликта на Ближнем Востоке

Дэвис заявил, что реакция Ирана на атаки США удивила американцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США удивились, когда Иран не сдался после гибели своих лидеров. Как заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, реакция иранцев удивила Вашингтон.

«Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся еще более едиными против этой общей угрозы, которая нависла там над всеми, независимо от их политических взглядов», — сказал Дэвис.

Он отметил, что конфликт с Ираном может стать первым случаем, когда США столкнутся с сопоставимыми ответными действиями со стороны другого государства. Дэвис добавил, что Вашингтон по-прежнему верит в то, что может делать что угодно без последствий, однако это не так.

Ранее Дэвис заявил, что наземная операция в Иране обернется для США полным провалом.

    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Стало известно о переговорах о проходе судов через Ормузский пролив

    В Китае рассказали об ударе Путина на опережение по Европе

    Мужчина больше 10 лет хранил жуткую тайну о бывшем возлюбленном своей жены

    Мерц потребовал место для Европы за столом переговоров по Украине

    В США удивились сплоченностью иранцев после начала конфликта на Ближнем Востоке

    Мурадов предупредил о последствиях передачи Украине ядерного оружия

    Долина ответила на вопрос о любимых местах в Москве и Петербурге

    Спецпредставитель Путина заявил о страхе генсека НАТО перед Трампом

    Российские корабли с нефтью и газом отправились на Кубу вопреки санкциям США

    Все новости
