В США удивились сплоченностью иранцев после начала конфликта на Ближнем Востоке

США удивились, когда Иран не сдался после гибели своих лидеров. Как заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, реакция иранцев удивила Вашингтон.
«Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся еще более едиными против этой общей угрозы, которая нависла там над всеми, независимо от их политических взглядов», — сказал Дэвис.
Он отметил, что конфликт с Ираном может стать первым случаем, когда США столкнутся с сопоставимыми ответными действиями со стороны другого государства. Дэвис добавил, что Вашингтон по-прежнему верит в то, что может делать что угодно без последствий, однако это не так.
Ранее Дэвис заявил, что наземная операция в Иране обернется для США полным провалом.