15:01, 19 марта 2026

Ведущий импортер удобрений захотел увеличить их закупки у России

Reuters: Индия собирается нарастить импорт удобрений из России и Белоруссии
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Индия, которая считается ведущим импортером удобрений, начала переговоры об увеличении их импорта из России, Белоруссии и Марокко. Об этом сообщило Reuters.

Причиной стали опасения Нью-Дели по поводу напряженности на Ближнем Востоке, которая может обернуться падением поставок в преддверии летнего посевного сезона. Как заявил один правительственный чиновник, Индия накопила большие запасы удобрений. Они намного превышают прошлогодние показатели. Однако, если американо-иранская война затянется, то ситуация может обостриться. Именно поэтому Нью-Дели поддерживает связь с Россией, чтобы в ближайшие несколько месяцев получить дополнительные поставки.

Кроме того, Индия рассчитывает на импорт этой продукции из Индонезии, которая хотя и не может обеспечить большие партии, но способна служить резервным источником этого ценного химиката.

Особенно сильно Индия обеспокоена ситуацией с мочевиной, наиболее широко используемым в стране удобрением, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к сокращению поставок газа, используемого для ее производства.

Блокировка поставок через Ормузский пролив ко всему прочему привела к остановке примерно половины мирового экспорта удобрений. Предполагается, что это чревато срывом посевной кампании и продовольственным кризисом в Европе и Азии.

Эксперты ООН предупредили, что если ближневосточный конфликт не прекратится к середине года, то угроза голода нависнет над 45 миллионами человек.

