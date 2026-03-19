18:08, 19 марта 2026Бывший СССР

ВС России нанесли удар по ВСУ трехтонной авиабомбой в ДНР

ВС России нанесли удар ФАБ-3000 по пункту управления БПЛА ВСУ у Константиновки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что целью атаки был пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Для этого армия России применила трехтонную авиабомбу ФАБ-3000.

Ранее военный эксперт Михаил Дегтярев высказался о применении «секретного оружия» возле Константиновки. Он выразил мнение, что город может быть взят ВС России к концу июня.

Президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

