ВС России нанесли удар ФАБ-3000 по пункту управления БПЛА ВСУ у Константиновки

Российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что целью атаки был пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Для этого армия России применила трехтонную авиабомбу ФАБ-3000.

Ранее военный эксперт Михаил Дегтярев высказался о применении «секретного оружия» возле Константиновки. Он выразил мнение, что город может быть взят ВС России к концу июня.

Президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.