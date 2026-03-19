Экономика
17:32, 19 марта 2026

За особняк экс-замминистра обороны Иванова перестали оплачивать ЖКУ

За особняк экс-замминистра обороны Тимура Иванова с лета 2025-го не платили ЖКУ
Полина Кислицына (Редактор)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в Москве перестали оплачивать ЖКУ. О долгах стало известно Telegram-каналу Baza.

Речь идет об особняке в Чистом переулке, в котором, согласно одной из версий, жил Мастер из романа «Мастер и Маргарита». Эту недвижимость экс-замминистра переписал на своего водителя Станислава Кузнецова, однако вплоть до ареста проживал там сам.

По информации канала, с лета 2025 года за особняк перестали оплачивать коммуналку. В результате «Мосводоканал» подал в суд на владеющую зданием компанию Кузнецова «Дворянское гнездо». За задолженности, которые накопились с июня по октябрь минувшего года, с организации взыскали 22 тысячи рублей. В ноябре и декабре ситуация повторилась, и во второй раз коммунальщики отсудили более 14 тысяч рублей долга, а также восемь тысяч рублей госпошлины. Общая сумма взысканий составила 44 тысячи рублей.

Ранее адвокат оценил шансы Тимура Иванова отправиться на СВО.

