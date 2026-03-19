Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 19 марта 2026

Захарова ответила на слова Мерца фразой «сползли под стол»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вместо ведения переговоров за столом Европа «сползла под стол». Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требования канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить место на переговорах, передает РИА Новости.

«У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», — подчеркнула Захарова.

Ранее Мерц потребовал место для стран Европы за столом переговоров по Украине. Он также призвал ужесточить давление на Москву совместными усилиями США и европейских партнеров.

28 февраля канцлер Германии заявил, что прекращение огня в зоне СВО — обязательное предварительное условие для начала мирных переговоров Германии и России по украинскому кризису.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok