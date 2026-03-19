Захарова ответила на слова Мерца фразой «сползли под стол»

Захарова о словах Мерца: Вместо переговоров за столом Европа сползла под стол

Вместо ведения переговоров за столом Европа «сползла под стол». Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требования канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить место на переговорах, передает РИА Новости.

«У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», — подчеркнула Захарова.

Ранее Мерц потребовал место для стран Европы за столом переговоров по Украине. Он также призвал ужесточить давление на Москву совместными усилиями США и европейских партнеров.

28 февраля канцлер Германии заявил, что прекращение огня в зоне СВО — обязательное предварительное условие для начала мирных переговоров Германии и России по украинскому кризису.