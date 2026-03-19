22:11, 19 марта 2026Мир

Запад предупредили о «фатальном» последствии войны с Ираном

Welt: Командир курдов предупредил о восстановлении ИГ на фоне войны с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matt Cetti-Roberts / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) может восстановиться на фоне войны США с Ираном. Об этом предупредил командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф, его слова передает Welt.

«В одном из редких интервью главнокомандующий североиракскими отрядами "пешмерга" заявил, что "Исламское государство" уже вступило в фазу восстановления, что повлечет за собой фатальные последствия. Война с Ираном дестабилизирует регион и открывает террористическим организациям новые возможности», — указано в статье.

По словам Латифа, в 2014-2015 годах курдское ополчение получало поддержку от возглавляемой США западной коалиции для борьбы с ИГ. Военачальник выразил сомнение в том, что международное сообщество окажет такую же помощь в случае восстановления ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон опасается и не хочет повторения иракского сценария в Иране. Он подчеркнул, что война в Ираке обернулась появлением ИГ, и США не хотят, чтобы что-то похожее произошло в исламской республике.

