Защита приговоренного к 24 годам «крабового короля» попросила отменить приговор

Во Владивостоке адвокаты «крабового короля» Олега Кана попросили отменить приговор. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, защита на заседании по рассмотрению апелляции обратилась к суду с просьбой об отмене приговора по делу и направлении его на новое расследование.
12 декабря 2025 года суд признал Кана виновным в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также организации расправы над бизнесменом. Его заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима.
Также суд постановил взыскать с Кана 4,2 миллиарда рублей, что является эквивалентом стоимости контрабанды краба.
