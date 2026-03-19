Женщина занялась сексом на улице на глазах у сотен прохожих

В Китае задержали мужчину и женщину, занимавшихся сексом на глазах у сотен зевак

В китайском городе Чанша, столице провинции Хунань, задержали пару, занимавшуюся сексом на улице. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта. Сначала 35-летняя женщина привлекла внимание прохожих танцем в откровенном наряде. Толпа зевак начала снимать происходящее на телефоны.

На глазах у сотен прохожих женщина завела разговор с мужчиной, после чего они занялись сексом. Видео, снятые очевидцами, быстро распространились в китайских соцсетях, а затем в соцсети X.

Задержанных обвиняют в нарушении общественного порядка. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя полиция задержала пару, занимавшуюся сексом на глазах прохожих. Мужчина и женщина пытались скрыться.