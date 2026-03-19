Жителей региона России предупредили об изъятии и убое животных из 176 личных хозяйств

В Новосибирской области проведут изъятие животных из 176 личных хозяйств

В Новосибирской области специалисты проведут изъятие и убой животных почти из 200 хозяйств. Об этом предупредил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о 176 новосибирских частных хозяйствах. По словам Нешумова, от этих фермеров в правительство региона направлено уже 55 заявлений на социальные выплаты, а по 30 заявлениям они произведены. «Работа на территории населенных пунктов, где произошло изъятие животных, продолжается, чтобы люди не ездили в райцентры, чтобы могли на месте с социальными службами все решить», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя ситуацию в регионе, заявил, что на его территории «проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры».

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

Причиной вспышек в Россельхознадзоре назвали аномальные морозы, установившиеся в январе в Западной Сибири. Специалисты рассказали, что возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость заболевания они объяснили снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за перепадов температуры.

В свою очередь, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт заявил, что пастереллез скота в регионе приобрел неизлечимые формы. По его словам, этому способствовала высокая скученность поголовья в личных подсобных хозяйствах, отказ в ветеринарном обслуживании животных, в том числе в вакцинации, а также отсутствие вменяемого регламента их осмотра ветврачами.