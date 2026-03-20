10-летняя дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появилась на подиуме

10-летняя дочь актеров Прилучного и Муцениеце Мия появилась на подиуме

Дочь актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мия Прилучная появилась на подиуме. Пост опубликован в сторис на странице Муцениеце в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

10-летняя девочка стала манекенщицей на показе отечественного бренда Sasha Kim в рамках Московской недели моды. Она дефилировала в белом приталенном макси-платье с пышной юбкой и накидкой. Также наследница артистов надела вуаль, украшенную декором в виде бабочек.

В декабре 2025 года сообщалось, что Агата Муцениеце родила дочь от второго супруга, музыканта Петра Дранги. Известно, что Агата Муцениеце вышла замуж за Дрангу в августе. В свою очередь, в июле в Головинском районном суде Москвы определили место жительства сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. 12-летний Тимофей будет проживать с матерью.