11 российских скалолазов получили нейтральный статус

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
08:00, 21 марта 2026

11 российских скалолазов получили от World Climbing нейтральный статус
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

11 российских спортсменов получили от Международной федерации скалолазания (World Climbing) нейтральный статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

«Возвращение российских скалолазов на международный уровень - долгожданное и радостное событие для всех нас. Мы добивались этого очень долго. Постараемся сделать так, чтобы наши спортсмены активно приняли участие в этом сезоне», — сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Нейтральный статус получили Иван Земляков, Кирилл Колдомов, Елизавета Иванова, Милана Мельниченко, Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, Виктория Мешкова, Егор Дулуб, Николай Яриловец, Елена Красовская и Ксения Чернега. Кроме того, нейтральный статус предоставили четырем членам тренерского штаба.

В конце февраля World Climbing приняла решение позволить спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях, где они не участвовали с марта 2022 года. Перед Олимпиадой в Париже российские скалолазы заявили об отказе участвовать в турнире в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok