Международная федерация скалолазания допустила россиян в нейтральном статусе

Еще одна международная федерация вернула россиян на турниры. О решении допустить российских спортсменов в нейтральном статусе сообщается на сайте Международной федерации скалолазания (World Climbing).

«Исполнительный совет World Climbing разрешает участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях при соблюдении критериев нейтральных спортсменов», — написано в заявлении организации.

B ближайшее время World Climbing планирует провести чемпионат мира в командных гонках на длинной дистанции. Соревнования пройдут с 11 по 14 марта во Франции на горе Пьерра Мента.

Спортсмены из России и Белоруссии не участвовали в международных соревнованиях по скалолазанию с марта 2022 года. Перед Олимпиадой в Париже российские скалолазы заявили об отказе участвовать в турнире в нейтральном статусе.