Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:04, 20 марта 2026

«АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей под новым брендом

«АвтоВАЗ» запустил производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба АвтоВаз / РИА Новости

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства коммерческих автомобилей под новым брендом SKM. Первой моделью станет M7 в вариантах цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн, говорится в пресс-релизе компании.

Выпуск налажен по методу крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно. Производство части комплектующих локализовано на отечественных предприятиях, в том числе это технические жидкости и аккумуляторы.

Непосредственно за производство отвечает АО «ВИС-АВТО», дочернее предприятие «АвтоВАЗа». Работы производятся на той же площадке, где собираются коммерческие варианты Lada Granta и Niva.

В компании утверждают, что автомобили SKM разработаны специально для российского рынка, в оригинальный проект внесено более 50 конструктивных и технологических изменений, например, интегрирована система ЭРА-ГЛОНАСС.

Оба варианта M7 оснащены бензиновым двигателем объемом 2 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. В их базовую комплектацию включен кондиционер, подушки безопасности, системы помощи при вождении и дистанционный запуск двигателя.

Ранее автоэксперты установили, что первая модель SKM, фотографии которой «АвтоВАЗ» представил 6 марта, является точной копией китайского автомобиля SRM Jinhaishi образца 2021 года от компании Shineray. Он создана на базе производившейся в 2015-2018 года модели Jinbei Haise X30L китайской Brilliance Auto, а та ориентировалась на японские мини-фургоны в 1990-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok