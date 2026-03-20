06:02, 20 марта 2026МирЭксклюзив

Риски столкновений конвоев ВМФ России и Запада на Балтике оценили

Скрипка: Инциденты с конвоем торгового флота РФ приведут к милитаризации Балтики
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Инциденты в рамках борьбы Запада с «теневым флотом» России и возможным ответным конвоированием торговых судов силами Военно-морского флота (ВМФ) России могут привести к милитаризации Балтийского моря. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил научный сотрудник Института Европы РАН Иван Скрипка.

Балтийское море — наиболее чувствительное направление в силу высокой плотности судоходства, географической близости стран НАТО и, как следствие, повышенного риска инцидентов при сближении кораблей

Иван Скрипканаучный сотрудник Института Европы РАН

Скрипка отметил существенные риски милитаризации на Балтике и возможный рост числа опасных маневров и других инцидентов, связанных с конвоированием торговых судов, в случае реализации ответных мер Москвы». При этом политолог указал, что введение контроля ВМФ России за торговыми судами станет стратегически значимым с точки зрения присутствия в Арктике, поскольку усилит позиции страны в регионе и безопасность Северного морского пути как торгового маршрута.

Эксперт назвал следующие возможные ответные меры Запада на решение Москвы:

  • мониторинг и разведывательная активность;
  • усиление юридического давления;
  • расширение практики досмотра судов;
  • симметричные меры по сопровождению собственных судов.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала государства объединения действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. Глава евродипломатии похвалила Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под флагами третьих стран.

