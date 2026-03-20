Риски столкновений конвоев ВМФ России и Запада на Балтике оценили

Скрипка: Инциденты с конвоем торгового флота РФ приведут к милитаризации Балтики

Инциденты в рамках борьбы Запада с «теневым флотом» России и возможным ответным конвоированием торговых судов силами Военно-морского флота (ВМФ) России могут привести к милитаризации Балтийского моря. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил научный сотрудник Института Европы РАН Иван Скрипка.

Балтийское море — наиболее чувствительное направление в силу высокой плотности судоходства, географической близости стран НАТО и, как следствие, повышенного риска инцидентов при сближении кораблей Иван Скрипка научный сотрудник Института Европы РАН

Скрипка отметил существенные риски милитаризации на Балтике и возможный рост числа опасных маневров и других инцидентов, связанных с конвоированием торговых судов, в случае реализации ответных мер Москвы». При этом политолог указал, что введение контроля ВМФ России за торговыми судами станет стратегически значимым с точки зрения присутствия в Арктике, поскольку усилит позиции страны в регионе и безопасность Северного морского пути как торгового маршрута.

Эксперт назвал следующие возможные ответные меры Запада на решение Москвы:

мониторинг и разведывательная активность;

усиление юридического давления;

расширение практики досмотра судов;

симметричные меры по сопровождению собственных судов.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала государства объединения действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. Глава евродипломатии похвалила Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под флагами третьих стран.