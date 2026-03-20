В Москве начали сажать в поезд без документов

13:26, 20 марта 2026Экономика

В Москве начали тестировать посадку в поезд по биометрии
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве начали тестировать пилотный сервис посадки в поезд по биометрии без предъявления документов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы Минтранса к итоговой коллегии.

Механизм начали проверять на Ярославском вокзале. Испытания ведутся на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Как уточнил представитель ведомства, пассажиры на данный момент в тестировании не участвуют. Запуск сервиса изначально был намечен на первый квартал 2026 года. Впоследствии работу сервиса хотят распространить также на внутренние рейсы аэропортов «Пулково» и «Шереметьево», мероприятия запланированы на 2026-2027 годы.

Ранее в центре Москвы стали наблюдаться проблемы с работой мобильного интернета и мобильной связи. Позднее сбои в работе Wi-Fi заметили и в центральных районах столицы. Вскоре на неполадки в работе сети пожаловались жители Санкт-Петербурга. Сообщалось, что пользователи могли открыть только те сервисы, которые внесли в так называемый белый список сайтов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отключения соображениями безопасности и заверил, что все происходит в строгом соответствии с действующим законодательством.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

    Зеленский заявил об одном военном запросе от США

    По американскому F-35 в Иране ударила ракета с внедорожника

    Поклонская поздравила россиян с праздником пробуждения воды

    Трое полицейских попали под следствие за задержание с превышением полномочий

    Все новости
