Боевика-террориста поймали в российском регионе

В ЛНР ФСБ задержала участника украинского националистического батальона

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины, являвшегося участником одного из украинских националистических батальонов. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении боевика возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в террористической организации).

По версии следствия, задержанный является приверженцем радикальной идеологии. Он состоял в террористическом сообществе и принимал участие в военных преступлениях, совершенных на территории Донбасса.

Ранее сообщалось, что в Уфе подросток планировал теракт в православном храме с использованием самодельного взрывного устройства.