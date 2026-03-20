20:30, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Бывший ведущий Первого канала назвал преимущество жизни в Израиле

Ведущий Антон Привольнов заявил, что из Израиля не выгоняют эмигрантов
Олег Давыдов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию и живущий в Израиле, назвал преимущество этой страны. В беседе с кинокритиком Антоном Долиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), запись которой доступна на YouTube, он заявил, что из Израиля не выгоняют эмигрантов.

Долин рассказал, что ищет страну для постоянного проживания. По словам кинокритика, он опасается жить в Риге, поскольку боится, что Латвия может лишить его или членов его семьи вида на жительство (ВНЖ). «У нас уже был такой опыт с нашим старшим сыном», — добавил он.

«В Израиле тебя точно никто не выгонит. Ни тебя, ни твоих детей, если что», — заверил Долина Привольнов.

Ранее бывший ведущий Первого канала рассказал, что ему очень нравится теплый климат в Израиле. По мнению Привольнова, теплая и солнечная погода делает людей счастливыми.

