18:12, 20 марта 2026

Части россиян рассказали о наступлении весны

Гидрометцентр: Весна надвигается на северо-запад России
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На северо-западе Европейской России началось весеннее потепление. О постепенном «захвате» региона весенней погодой сообщили синоптики Гидрометцентра.

В Мурманской области все еще сохраняются осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный ветер. Температура днем в ближайшие дни может подняться до плюс 1-6 градусов. Архангельскую область в ближайшие дни ожидают лишь небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Максимальная температура в предстоящие дни составит плюс 4-10 градусов, на юге области ожидается до плюс 13 градусов.

В Ненецком автономном округе потеплеет до плюс 4 градусов, на юге Коми — до плюс 12 градусов.

Псковская, Новгородская, Ленинградская области и Карелия будут находиться под действием антициклона, погода будет по-весеннему теплой. Днем ожидается до плюс 15 градусов.

В Северо-Западном округе 21-25 марта аномалии средней суточной температуры воздуха достигнут плюс 5-10 градусов.

Ранее жителям столицы пообещали по-весеннему теплую погоду в предстоящие выходные, 21 и 22 марта.

