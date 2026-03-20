Дефицит британского бюджета существенно превысил ожидания

Дефицит бюджета Великобритании превысил прогнозировавшийся в 1,7 раза

Дефицит бюджета Великобритании достиг в феврале 14,3 миллиарда фунтов стерлингов, что примерно в 1,7 раза превышает ожидавшиеся аналитиками 8,5 миллиарда фунтов и на 2,2 миллиарда больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные британского Национального статистического управления (ONS) сообщает «Интерфакс».

Доходы в прошлом месяце выросли к февралю 2025 года на 8,6 миллиарда фунтов, до 104,7 миллиарда, а расходы — на 10,8 миллиарда фунтов, до 119 миллиардов. Рост расходов и в целом увеличение дефицита бюджета обеспечило Лондону наращивание на 5,5 миллиарда фунтов выплат процентов по госдолгу.

Дефицит в феврале оказался вторым в истории для британского бюджета, уступив только пандемийному 2021 году. Как отмечает агентство, отношение госдолга, составлявшего 93,1 процента ВВП, к общему объему экономики королевства держится вблизи рекордного с начала 1960-х уровня.

Как ожидают в Великобритании, затягивание конфликта на Ближнем Востоке может уже в апреле вынудить власти страны ввести ограничения на продажу топлива, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и больниц.

Ранее аналитики Goldman Sachs подсчитали, что из-за Брексита экономика Великобритании потеряла от 4 до 8 процентов ВВП.