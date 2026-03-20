Депутаты Верховной Рады взбунтовались против Зеленского

22:26, 20 марта 2026

Журналист Забелина: Депутаты Рады взбунтовались против Зеленского
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В украинской Верховной Раде хаос — депутаты взбунтовались против Владимира Зеленского. Они отказываются голосовать по шести причинам, рассказала журналистка Юлия Забелина в Telegram-канале.

По ее словам, депутаты хотят новых договоренностей с президентом, они не будут голосовать «как раньше». Также политики отмечают недостаток общения с фракцией «Слуга народа», хотят больше контакта с руководством.

«Другая причина — плохая коммуникация с кабмином, претензии к чиновникам и качеству законопроектов», — подчеркнула Забелина.

Кроме того, депутаты указали на допросы и дела от НАБУ и САП. Журналистка подчеркивает и желание политиков сдать мандаты, но нет голосов. Кроме того, возможны показательные появления на следующей неделе.

Политическое будущее неясно, особенно если большинство «слуг» не пройдут в Раду, добавила Забелина.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия может добиться усиления своих позиций на фронте. По его словам, снятие Америкой санкций с российской энергетики несет риски.

До этого он заявил, что Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. По его словам, соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на технологии и опыт.

