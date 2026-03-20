20:37, 20 марта 2026

Десятки трансгендеров обменялись пощечинами на глазах у туристов в Таиланде

30 трансгендерных женщин устроили потасовку на глазах у туристов в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mint Images / Getty Images

Десятки трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) устроили потасовку в Таиланде из-за украденного телефона. Об этом сообщило The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел в Паттайе. Первое столкновение между женщинами состоялось 19 марта — они обменялись пощечинами на глазах у туристов, избили друг друга и втянули прохожих в драку. Полиция задержала конфликтующих и доставила их в участок, однако это не решило проблему.

Материалы по теме:
«Тайцы смотрят с ужасом» Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
«Тайцы смотрят с ужасом»Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
3 января 2026
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
Сегодня

Утром 20 марта таиландки встретились вновь. Они встали лицом к лицу и грубо общались друг с другом. Некоторые путешественники выкрикивали в сторону собравшихся подбадривающие комментарии и снимали «шоу» на видео. Однако до драки дело не дошло. «Нам пришлось вмешаться и разнять их, прежде чем стало еще хуже», — рассказал изданию местный житель.

Уточняется, что публичные разборки встревожили как граждан Таиланда, так и приезжих. Полиция еще не комментировала ситуацию.

Ранее толпа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде и попала на видео. Инцидент произошел на Бангла-Роуд на популярном тайском курорте Пхукет.

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    По делу о расчлененном российском подростке задержали предполагаемую подстрекательницу

    Десятки трансгендеров обменялись пощечинами на глазах у туристов в Таиланде

    В Госдуме высказались о Чаке Норрисе

    Врач назвала отвращение к одному продукту признаком рака желудка

    Бывший ведущий Первого канала назвал преимущество жизни в Израиле

    Футболист Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке»

    Зеленский испугался усиления России на фронте

    МИД России прокомментировал ДТП с участием скрывшегося сотрудника консульства Германии

    Захарова ответила на заявление фон дер Ляйен словами Цветаевой

    Все новости
