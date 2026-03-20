Десятки трансгендеров обменялись пощечинами на глазах у туристов в Таиланде

30 трансгендерных женщин устроили потасовку на глазах у туристов в Паттайе

Десятки трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) устроили потасовку в Таиланде из-за украденного телефона. Об этом сообщило The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел в Паттайе. Первое столкновение между женщинами состоялось 19 марта — они обменялись пощечинами на глазах у туристов, избили друг друга и втянули прохожих в драку. Полиция задержала конфликтующих и доставила их в участок, однако это не решило проблему.

Утром 20 марта таиландки встретились вновь. Они встали лицом к лицу и грубо общались друг с другом. Некоторые путешественники выкрикивали в сторону собравшихся подбадривающие комментарии и снимали «шоу» на видео. Однако до драки дело не дошло. «Нам пришлось вмешаться и разнять их, прежде чем стало еще хуже», — рассказал изданию местный житель.

Уточняется, что публичные разборки встревожили как граждан Таиланда, так и приезжих. Полиция еще не комментировала ситуацию.

Ранее толпа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде и попала на видео. Инцидент произошел на Бангла-Роуд на популярном тайском курорте Пхукет.