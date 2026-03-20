В Германии дикий кабан вломился в магазин товаров для дома и вызвал переполох

В Берлине, Германия, полиция выгнала из магазина товаров для дома дикого кабана. Об этом сообщает CBS News.

Кабан вломился в магазин, проскользнув между раздвижными стеклянными дверьми. Оказавшись внутри, он тут же принялся рыться в проходах, чем вызвал переполох среди сотрудников. Все они выбежали на улицу и вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия вместе с ветеринарами. Они планировали на время усыпить кабана, однако быстро поняли, что не смогут попасть в него дротиком с транквилизаторами из-за строения магазина.

Полиции пришлось использовать щиты, чтобы заставить кабана покинуть помещение. Выйдя на улицу, он тут же сбежал в лес.

Ранее сообщалось, что в Гонконге дикий кабан ворвался на станцию метро и в торговый центр. Зверь сбил с ног по меньшей мере четырех человек.