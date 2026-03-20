Актриса Джулия Фокс снялась в откровенном виде на обочине дороги

Американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенном виде на обочине дороги ради модной съемки с фотографом Бабак Рачпут, который работал с такими знаменитостями как с манекенщицей Крисси Тейген и телезвездой Кендалл Дженнер. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фокс предстала перед камерой в корсетном платье, оформленном узорами в форме вензелей. Кроме того, оно было дополнено прозрачной юбкой и лифом, сквозь ткань которого просвечивала обнаженная грудь телезвезды.

На размещенных снимках видно, что стилист Бриана Андалор подобрала к образу знаменитости остроносые туфли с открытыми пятками, осветлила ей брови и уложила волосы в высокие хвосты. Также она предложила подопечной попозировать с маской телесного цвета.

В октябре 2025 года Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда».

