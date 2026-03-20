Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:17, 20 марта 2026

Джулия Фокс обнажила грудь на обочине дороги ради модной съемки

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliafox

Американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенном виде на обочине дороги ради модной съемки с фотографом Бабак Рачпут, который работал с такими знаменитостями как с манекенщицей Крисси Тейген и телезвездой Кендалл Дженнер. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фокс предстала перед камерой в корсетном платье, оформленном узорами в форме вензелей. Кроме того, оно было дополнено прозрачной юбкой и лифом, сквозь ткань которого просвечивала обнаженная грудь телезвезды.

На размещенных снимках видно, что стилист Бриана Андалор подобрала к образу знаменитости остроносые туфли с открытыми пятками, осветлила ей брови и уложила волосы в высокие хвосты. Также она предложила подопечной попозировать с маской телесного цвета.

В октябре 2025 года Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok