06:54, 20 марта 2026

Экс-советник Трампа раскрыл его ошибку перед началом войны с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп «не подготовил почву» перед началом военной операции в Иране. На ошибку главы государства указал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью NBC News.

Он отметил, что Трамп не представил убедительного обоснования необходимости смены режима в Иране, а также не привлек к обсуждению этого вопроса Конгресс и союзников США.

Кроме того, продолжил Болтон, американская сторона не наладила взаимодействие с иранской оппозицией, которой предстоит сыграть ключевую роль в возможном ослаблении власти. Он подчеркнул, что Вашингтону следует вести диалог с иранскими генералами и перебежчиками.

«По мере того, как режим будет распадаться из-за оказываемого нами давления, нужно найти способ его свергнуть, сместить и установить временное военное правительство. Мы не сможем сделать это в одиночку, но если мы не будем помогать оппозиции, то и они, возможно, не смогут этого сделать», — пояснил экс-советник.

Ранее издание Steigan сообщило, что разведка и директор Объединенного штаба США предупреждали американскую администрацию, что операция в Иране обречена на неудачу, однако Белый дом пренебрег предостережениями высших должностных лиц.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

