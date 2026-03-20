09:36, 20 марта 2026Мир

Стало известно об уничтожении трех самолетов в результате атаки Ирана

Clash Report: Три самолета Eurofighter были уничтожены в результате атаки Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: 2026 Planet Labs Pbc / Reuters

Три самолета Eurofighter были уничтожены в результате атаки Ирана. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на источник.

Издание также опубликовало спутниковые снимки, на которых видны значительные разрушения на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте в результате ударов ракетами и беспилотниками.

На кадрах можно заметить поврежденные ангары, обрушившиеся конструкции и истребитель, из которого на взлетную полосу вытекает топливо.

Отмечается, что уничтоженные истребители принадлежали кувейтским ВВС, а еще два итальянских самолета получили повреждения, но подлежат ремонту.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого задания над Ираном.

