Фермеры стали переодеваться в медведей ради защиты картофеля и попали на видео

В Индии фермеры стали переодеваться в медведей ради защиты клубники от обезьян

В городе Самбхал, Индия, фермеры стали защищать урожай от обезьян, устраивая маскарад, и попали на видео. Об этом пишет India Today.

Фермеры рассказали, что в их районе водится более 250 обезьян. Они — большая проблема для землевладельцев, поскольку часто приходят на поля с картофелем, кукурузой и клубникой и уничтожают посевы. Из-за этого фермеры несут огромные финансовые убытки.

Традиционные методы борьбы с обезьянами не помогали, и владельцы полей решили мыслить нестандартно. Они придумали отпугивать зверьков специальными костюмами. Теперь фермеры переодеваются в медведей — надевают искусственную бурую шкуру и устрашающую маску — и выходят патрулировать поля.

На удивление фермеров, план сработал. Когда обезьяны видят перед собой крупных «хищников», они тут же разбегаются и оставляют урожай в покое. По словам одного из землевладельцев Дхарамвира, костюм медведя стоит всего 1600 рупий (1400 рублей), а экономит во много раз больше.

Костюмы вызывают у местных жителей смешанные эмоции. Дети либо убегают от переодетых фермеров в страхе, либо, наоборот, преследуют их ради забавы. Как отмечает India Today, хоть фермеры и научились справляться с проблемой обезьян сами, они все еще надеются на помощь государства.

Ранее сообщалось, что в Австралии директриса зоопарка города Рокгемптон провела неожиданные учения по поимке вырвавшегося из вольера животного. Для этого она надела костюм страуса и сымитировала его побег.