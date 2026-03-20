Фермеры стали переодеваться в медведей ради защиты картофеля и попали на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:49, 20 марта 2026

В Индии фермеры стали переодеваться в медведей ради защиты клубники от обезьян
Юлия Юткина

В городе Самбхал, Индия, фермеры стали защищать урожай от обезьян, устраивая маскарад, и попали на видео. Об этом пишет India Today.

Фермеры рассказали, что в их районе водится более 250 обезьян. Они — большая проблема для землевладельцев, поскольку часто приходят на поля с картофелем, кукурузой и клубникой и уничтожают посевы. Из-за этого фермеры несут огромные финансовые убытки.

Традиционные методы борьбы с обезьянами не помогали, и владельцы полей решили мыслить нестандартно. Они придумали отпугивать зверьков специальными костюмами. Теперь фермеры переодеваются в медведей — надевают искусственную бурую шкуру и устрашающую маску — и выходят патрулировать поля.

На удивление фермеров, план сработал. Когда обезьяны видят перед собой крупных «хищников», они тут же разбегаются и оставляют урожай в покое. По словам одного из землевладельцев Дхарамвира, костюм медведя стоит всего 1600 рупий (1400 рублей), а экономит во много раз больше.

Костюмы вызывают у местных жителей смешанные эмоции. Дети либо убегают от переодетых фермеров в страхе, либо, наоборот, преследуют их ради забавы. Как отмечает India Today, хоть фермеры и научились справляться с проблемой обезьян сами, они все еще надеются на помощь государства.

Ранее сообщалось, что в Австралии директриса зоопарка города Рокгемптон провела неожиданные учения по поимке вырвавшегося из вольера животного. Для этого она надела костюм страуса и сымитировала его побег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был связан с КГБ, как и все». Умер архитектор масштабного раскола украинского православия и давний критик патриарха Кирилла

    Дан прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока

    Лукашенко высказался о передаче ракет Ирану

    Путин утвердил в России связанный с военными праздник

    Ключевую ставку Банка России могли снизить и сильнее

    Минпромторг России захотел маркировать все автозапчасти

    Расследование дела о жестокой пытке девушек на автомойке завершено

    Стало известно о крушении самолета в Подмосковье

    Пациент больницы захотел развеяться и угнал машину

    Путин высказался о результатах референдума в Казахстане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok