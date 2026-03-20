13:01, 20 марта 2026Россия

Голикова предупредила об угрозе эпидемии

Вице-премьер Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

Показатели сахарного диабета за 2025 год вызывают тревогу. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

По ее словам, проблема связана с пищевыми привычками населения. «Болезнь угрожает превратиться в эпидемию», — подчеркнула вице-премьер.

С 1 марта сахарный диабет вошел в единый федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями. Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, каждого пациента теперь будут «сопровождать индивидуально, видя его во всех программах: обязательного медицинского страхования (ОМС), лекарственного обеспечения и так далее».

В октябре 2025 года заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил по аналогии с сигаретами помечать как опасные для здоровья продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, включая чипсы и газированные напитки. По его словам, для этого можно использовать разноцветные ценники: красные для «крайне опасных», желтые — для нежелательных к употреблению, а зеленые — для безопасных и полезных продуктов.

