14:44, 20 марта 2026Культура

Голливудский фильм российского режиссера получил первые оценки

Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Они придут за тобой»

Первый голливудский проект российского режиссера Кирилла Соколова «Они придут за тобой» получил первые отзывы на Западе. Рецензии появились на авторитетном портале Rotten Tomatoes.

Согласно данным сайта, на момент написания материала оценка фильма составляет 76 процентов «свежести» из 100. «Они придут за тобой» хвалят за качественный и зрелищный экшн, трюки и хореографию боевых сцен. Также отмечают операторскую работу. Из минусов первые зрители выделяют вторичность происходящего на экране, а также странную концовку.

«Детали как будто не связаны общим замыслом и ощущаются разрозненно», — пишет один из рецензентов.

Картина позиционируется в жанре комедийного хоррора. В главных ролях у российского постановщика снялись звезда «Джокера» Зази Битц, а также популярные в прошлом актрисы Патриша Аркетт и Хизер Грэм. Также одного из персонажей сыграл Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в оригинальной экранизации «Гарри Поттера».

Ранее сообщалось, что российский режиссер Илья Найшуллер начал переговоры о съемках «Дома у дороги 2», который изначально должен был снимать британский классик авантюрных комедий и боевиков Гай Ричи.

