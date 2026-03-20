23:30, 20 марта 2026Экономика

Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Ирак объявил о форс-мажорных обстоятельствах на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракском Министерстве нефти.

По данным ведомства, решение связано с нарушением судоходства по Ормузскому проливу, что привело к прекращению большей части экспорта сырой нефти из Ирака.

В материале отмечается, что объявление форс-мажора позволяет поставщикам приостанавливать поставки без штрафных санкций, когда чрезвычайные обстоятельства делают экспорт невозможным.

Ранее компании Ирака приостановили добычу нефти на крупнейших месторождениях, расположенных в южной части страны. Кроме того, власти приняли решение сократить добычу на месторождениях в центральной части государства для снабжения местных электростанций.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Неизвестные попытались проникнуть на базу ВМС Британии

    Мелания Трамп обратилась с просьбой к Лукашенко

    Стало известно о странных смертях командного состава ВСУ

    В ВСУ назвали причины отказа от подготовки солдат за рубежом

    Сидни Суини снялась в полупрозрачном боди с вырезом на груди для бренда

    Боксер Усик приехал на Украину впервые с начала СВО

    Минпромторг предложил начать ставить отметки на запчасти для машин

    Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

    На Западе подсчитали прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
