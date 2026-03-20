Reuters: Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях иностранных компаний

Ирак объявил о форс-мажорных обстоятельствах на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракском Министерстве нефти.

По данным ведомства, решение связано с нарушением судоходства по Ормузскому проливу, что привело к прекращению большей части экспорта сырой нефти из Ирака.

В материале отмечается, что объявление форс-мажора позволяет поставщикам приостанавливать поставки без штрафных санкций, когда чрезвычайные обстоятельства делают экспорт невозможным.

Ранее компании Ирака приостановили добычу нефти на крупнейших месторождениях, расположенных в южной части страны. Кроме того, власти приняли решение сократить добычу на месторождениях в центральной части государства для снабжения местных электростанций.