Забота о себе
Кардиолог назвала комфортную температуру в спальне для сна

Марина Совина
Фото: IMAGO / Zoonar.com / Anna Lurye / Global Look Press

Температура в диапазоне плюс 16-20 градусов является наиболее комфортной для ночного сна. Об этом рассказала РИА Новости кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

Она отметила, что если в помещении слишком тепло или человек перегревается под одеялом, сон чаще становится поверхностным. Это препятствует бодрому пробуждению. По словам врача, ночью температура тела снижается, а к утру начинает расти. «В рекомендациях по гигиене сна часто называют диапазон 16–20 градусов как более комфортный для ночного сна», — подчеркнула она.

Ранее эксперт по сну Лиза Артис раскрыла шесть ключевых принципов хорошего сна. По ее словам, самое важное для регуляции сна — это постоянство. Помимо прочего, эксперт посоветовала убрать смартфон как минимум за 20 минут до сна и посвятить это время расслабляющим ритуалам.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о необходимости оставить Зеленского в живых. Зачем?

    Раскрыта стратегия Ирана по дальнейшему ведению войны с США

    У водителей одного типа транспорта начнут проверять документы в полях и лесах

    В США пришли в ужас из-за «катастрофического» шага Израиля против Ирана

    На Западе выразили недоумение из-за реакции Трампа на атаки Ирана

    Возможный доход Успенской за один концерт в Москве превысил 85 миллионов рублей

    Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке

    В России высказались о сближении с ЕС на фоне нефтегазового кризиса

    Женщина прослыла среди родни психопаткой из-за доброты своего мужа

    Мужчина изменил актрисе с ее матерью и признался в этом

    Все новости
