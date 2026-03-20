10:08, 20 марта 2026

Китай снизил закупки некоторых российских товаров

Таможня КНР: Импорт пшеницы из России упал почти до 705 тысяч долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В прошлом месяце поставки российского зерна в Китай выросли в полтора раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщило РИА Новости.

Сильнее всего вырос импорт кукурузы (в 2,4 раза до 11,5 миллиона долларов) и ячменя (почти вдвое, до 19,9 миллиона долларов). Кроме того, до шести миллионов поднялись поставки гречки.

В то же время более чем вчетверо упал импорт российского овса. Китай снизил закупки этой продукции у РФ до 1,3 миллиона долларов. Поставки пшеницы сократились до 704,6 тысячи долларов.

По прогнозам, в марте 2026 года суммарные объемы вывоза российской пшеницы могут достичь отметки 4,3-4,5 миллиона тонн.

По итогам последнего месяца зимы суммарные объемы экспорта российской пшеницы в Южную Корею достигли 12-месячного максимума и составили 48,7 тысячи тонн. В месячном выражении показатель вырос на 15 процентов.

