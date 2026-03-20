Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:00, 20 марта 2026Экономика

Китай увеличил импорт российского вина

Статслужба КНР: Импорт российского вина в феврале вырос в 1,7 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В феврале Китай резко увеличил закупки российского вина. Об этом со ссылкой на таможенную статистику КНР сообщает РИА Новости.

Импорт увеличился в 1,7 раза в сравнении с январем. Всего в соседнее государство привезли напитка на 85,6 тысячи долларов, в то время как в прошлом месяце отгрузки составляли 51,1 тысячи. При этом в феврале 2025-го поставки российского вина в Китай были в 2,3 раза больше.

Главными поставщиками вина в Китай стали Австралия (44,5 миллиона долларов), Франция (25,9 миллиона долларов) и Италия (6,1 миллиона долларов).

В прошлом месяце поставки российского зерна в Китай выросли в полтора раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего вырос импорт кукурузы (в 2,4 раза до 11,5 миллиона долларов) и ячменя (почти вдвое, до 19,9 миллиона долларов). Однако более чем вчетверо упал импорт российского овса — до 1,3 миллиона долларов. Поставки пшеницы сократились до 704,6 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok