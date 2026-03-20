08:00, 20 марта 2026Мир

КНДР переняла опыт России на СВО и создала новый вид войск

ЦТАК: В армии КНДР появились ударные беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: ЦТАК

В Армии КНДР появился новый вид войск. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указано, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны Корейской Народной Армии (КНА), где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений. В ходе тренировки «разные ударные беспилотники нанесли удар по командным пунктам и противотанковым огневым позициям врагов на основе разведывательных данных в режиме реального времени». Публикация сопровождается фотографиями, подтверждающие использование БПЛА в ходе маневров.

Это может говорить о формировании в КНДР войск беспилотных систем, по аналогии со сторонами конфликта в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Telegram-канал «Военный осведомитель» отмечает, что это первое официальное открытое упоминание в СМИ о работе дроноводов КНА.

Ранее Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности нового северокорейского танка. Chonma 20 («Чхонма-20») оснащен системой дистанционного, интеграционного и автоматического управления огнем, комплексом активной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, предположительно, машину оснастили приборами ночного видения.

