Названы два варианта ответа России на борьбу Запада с теневым флотом

Скрипка: ВМФ РФ может обеспечить системное конвоирование в прилежащих акваториях

Военно-морской флот (ВМФ) России может обеспечить системное конвоирование торговых судов в прилежащих акваториях с целью их защиты от задержания странами Запада под предлогом якобы принадлежности к «теневому флоту». С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил научный сотрудник Института Европы РАН Иван Скрипка.

Развертывание постоянной системы конвоев в глобальном масштабе ограничено ресурсными возможностями военно-морского флота Иван Скрипка научный сотрудник Института Европы РАН

Политолог подчеркнул, что наиболее безопасным вариантом является сопровождение в пределах исключительной экономической зоны, однако фактически ВМФ России может конвоировать корабли и в нейтральных водах при условии, что действия будут направлены исключительно на оборону.

По мнению политолога, на практике Москва может одновременно осуществить два варианта действий:

прилегающие к российскому побережью акватории (Балтика, Баренцево море, Арктика) : системный характер сопровождения вплоть до захода в порты;

: системный характер сопровождения вплоть до захода в порты; отдаленные районы (в частности, Атлантика): конвоирование будет выборочным и привязано к конкретным зонам риска.

Ранее помощник президента России Владимира Путина, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Москва предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран. Чиновник подчеркнул, что дипломатические и правовые меры далеко не всегда оказываются эффективными в случае преследования российских торговых судов странами Запада.