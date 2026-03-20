17:20, 20 марта 2026

Леопард напал на мужчину в его собственном доме

Антонина Черташ
Фото: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

В Индии леопард набросился на мужчину в его собственном доме. Об этом сообщает HimbuMail.

Случай произошел в штате Химачал-Прадеш. 67-летний Мохан Сингх Чаухан после захода солнца отправился в подсобное помещение, чтобы проверить сторожевого пса, который не отзывался на его голос. Мужчина обнаружил в пристройке бездыханного питомца, однако он и не подозревал, что внутри затаился еще и хищник.

Леопард внезапно набросился на хозяина пса, после чего выскочил наружу и скрылся в поле. Чаухан, с множественными ранениями рук и головы, смог выбраться наружу и позвать на помощь. Его доставили в местную больницу, а затем перевели в специализированный медицинский центр, где врачам удалось стабилизировать его состояние.

Местные жители требуют от властей отловить опасного зверя, предполагая, что он может стать людоедом. Родственники потерпевшего также настаивают на выплате компенсации.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за день растерзали двух человек. В местах нападений власти усилили патрулирование и установили фотоловушки и видеокамеры.

    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

    Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

    Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

    Трамп разозлился на НАТО

    В российском городе отменили концерт комика Щербакова

    Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

    Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

    Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

    Бросивший российский завод автоконцерн зарегистрировал в стране товарный знак

    Все новости
