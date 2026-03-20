Леопард напал на мужчину в его собственном доме

В Индии леопард убил сторожевого пса и напал на хозяина дома

В Индии леопард набросился на мужчину в его собственном доме. Об этом сообщает HimbuMail.

Случай произошел в штате Химачал-Прадеш. 67-летний Мохан Сингх Чаухан после захода солнца отправился в подсобное помещение, чтобы проверить сторожевого пса, который не отзывался на его голос. Мужчина обнаружил в пристройке бездыханного питомца, однако он и не подозревал, что внутри затаился еще и хищник.

Леопард внезапно набросился на хозяина пса, после чего выскочил наружу и скрылся в поле. Чаухан, с множественными ранениями рук и головы, смог выбраться наружу и позвать на помощь. Его доставили в местную больницу, а затем перевели в специализированный медицинский центр, где врачам удалось стабилизировать его состояние.

Местные жители требуют от властей отловить опасного зверя, предполагая, что он может стать людоедом. Родственники потерпевшего также настаивают на выплате компенсации.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за день растерзали двух человек. В местах нападений власти усилили патрулирование и установили фотоловушки и видеокамеры.