Лукашенко высказался о передаче ракет Ирану

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 20 марта 2026

Лукашенко: Иран никогда не просил ракеты у Белоруссии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Иран никогда не обращался к Белоруссии с просьбой о передаче ракет. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БeлTA в Telegram.

«Они у нас никогда не просили ракеты. Даже если бы просили, мы бы эти ракеты не могли им поставить. Потому что это война с американцами. Мы этой войны не хотим. Надо было до войны по ракетам разговаривать», — уточнил Лукашенко.

По его словам, передача оружия сделает Белоруссию если не соучастницей, то сторонником войны. Белорусский президент подчеркнул, что Минск не заинтересован в такой перспективе.

Лукашенко также рассказал о приглашении во Флориду от президента США Дональда Трампа. Политики могут встретиться дома у американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok