Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 20 марта 2026Мир

Макрон сделал признание о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро

Макрон: У ЕС отсутствуют альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

У Европейского союза (ЕС) нет плана Б по заблокированному кредиту Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

«Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен — речь идет о доверии к Европейскому совету», — сказал глава республики.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро.

Politico писало, что из-за данного шага президент Украины Владимир Зеленский впадет в ярость. Именно от этого кредита зависит, способен ли дальше Киев продолжать сражаться с Россией, указали авторы материала. Между тем, Зеленский заявил, что на текущий момент не существует альтернативных вариантов финансирования ВСУ, кроме этого займа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok